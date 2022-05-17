Міжнародна наукова рада виклала три ймовірних сценарії розвитку пандемії коронавірусу, які можуть відбутися до 2027 року.

Глобальна пандемія COVID-19 ще не закінчилася. Експерти в галузі громадської охорони здоров'я підозрюють, що вона триватиме ще як мінімум п'ять років.

У новому звіті міжнародної наукової ради (ISC) викладені три сценарії, які можуть відбутися до 2027 року, повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, звіт був написаний групою з 20 експертів у галузі охорони здоров'я, вірусології, економіки, поведінкових наук, етики та соціології.

Сценарій перший

Якщо відсоток людей, повністю вакцинованих проти COVID-19, збільшиться до більш ніж 80% у всьому світі, можна буде врятувати багато життів і знизити ризик появи нових штамів.

Але, як повідомляється, навіть при такому оптимістичному сценарії коронавірус не зникне, але його поширення стане набагато керованішим.

Сценарій другий

На думку вчених, саме цей варіант є більш вірогідним. Він передбачає те, що рівень вакцинації в усьому світі буде нижче 70%. Новий коронавірус може стати ендемічним з сезонними спалахами, які перевантажать лікарні в багатьох країнах і зажадають "оновлених вакцин і використання противірусних препаратів".

Найбільше постраждають вразливі люди, такі як жінки, діти та люди похилого віку. Тим часом країни з низьким рівнем доходу зіткнуться з майбутнім колапсом системи охорони здоров'я.

Сценарій третій

Це найгірший сценарій розвитку пандемії, при якому менше ніж 60% населення світу будуть повністю вакциновані від COVID-19, а бідні країни матимуть обмежений доступ до вакцини та противірусних препаратів.

"В результаті COVID-19 залишається значною мірою неконтрольованим, з серйозними рецидивами в деяких частинах світу", - йдеться у звіті.

Експерти стверджують, що для того, щоб уникнути подібної похмурої реальності, урядам необхідно співпрацювати та інвестувати в системи охорони здоров'я, інтегрувати системи наукових консультацій і усувати нерівність в освіті та багатстві.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що коронавірус в Україні нікуди не зник, але захворюваність пішла на спад.

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