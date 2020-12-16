Воллес нагадав про отруєння Скрипалів «Новачком» у березні 2018 року.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Росія може вбити тисячі людей унаслідок другої хімічної атаки на вулицях країни.

Слова міністра цитує Daily Telegraph.

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Він визнав, що росіяни проявляють «тривожну» поведінку.

Хоча Лондон й намагається налагодити відносини з Москвою, проте дипломатична напруга зросла відтоді, як уряд РФ застосував нервово-паралітичну речовину на вулицях Британії два роки тому.

Воллес нагадав про отруєння Скрипалів «Новачком» у березні 2018 року. Хоч 69-річний екс-шпигун вижив, та зараз він вимушений дихати тільки через трубку. Унаслідок нападу померла місцева мешканка – матір трьох дітей – Дон Стерджес.

«Цей тип нервово-паралітичного агента може вбити тисячі людей», – зазначив він.

Отруєння Скрипалів: деталі

Сергій і Юлія Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР речовиною "Новачок" в березні 2018 року в Солсбері. Після того як вони були виписані з лікарні, їхнє місце розташування не розкривалося.

Розслідування справи ведеться досі. В отруєнні звинувачують російську розвідку. Москва неодноразово заперечувала причетність до інциденту.

Телеканал BBC влітку випустив міні-серіал про події в Солсбері.

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Автор: УНІАН