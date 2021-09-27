Сервіс був запущений в 2018 році.

Число щомісячних активних користувачів китайської соцмережі TikTok перевищило 1 мільярд.

Про це повідомляється на сайті TikTok.

"Понад 1 мільярд людей по всьому світу тепер приходять в TikTok щомісяця, щоб розважатися. Тут вони вчаться, сміються або відкривають для себе щось нове. Для нас велика честь бути домом для нашої надзвичайно різноманітної спільноти сімей, малого бізнесу та творців, які перетворюються на наших улюблених зірок", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. TikTok - сервіс для створення і перегляду коротких відео. Він був запущений пекінською компанією "ByteDance" навесні 2018 року.

Читайте такожGoogle планує "змусити" своїх користувачів дивитися рекламуРаніше журналісти The Wall Street Journal з'ясували, як саме формується стрічка TikTok.

Також раніше TikTok видалив 7,3 млн акаунтів, які могли належати дітям віком до 13 років.

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Автор: Людмила Жерновська