Google намагається зберегти інтерес до своєї пошукової системи та підвищити попит на неї.

Пошуковик Google веде активні переговори з представниками материнських компаній TikTok та Instagram.

Про це повідомляє The Information.

Читайте такожGoogle Chrome тестує миттєве відкриття нещодавно закритих вкладок

Як пише видання, Google хоче отримати дані, необхідні для індексації та ранжирування відео, опублікованого в TikTok та Instagram в пошуковій видачі.

Таким чином Google намагається зберегти інтерес до своєї пошукової системи та підвищити попит на неї на тлі виходу на ринок нових конкурентів.

Зараз користувачі можуть знайти в пошуку Google відео з YouTube.

Google та миттєве відкриття нещодавно закритих вкладок:

17 серпня 2021 року браузер Google Chrome почав тестувати нову функцію Closed Tab Cache, завдяки якій користувачі зможуть моментально відкрити недавно закриті вкладки.

Автор: Олена Коваленко