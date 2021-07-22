Соцмережа фактично враховує кожну секунду, яку користувач витрачає на перегляд контенту.

Одним з найважливіших факторів формування стрічки TikTok є час, який користувач витрачає на перегляд окремо взятого ролика.

Про це йдеться в розслідуванні The Wall Street Journal. Зазначається, що власник TikTok, китайська компанія ByteDance, тримає алгоритм соцмережі в секреті. Щоб підняти завісу таємниці, журналісти створили більше сотні автоматизованих акаунтів і стали експериментувати з ними.

Офіційно в компанії говорять, що шейрінг, лайки і підписки впливають на формування стрічки. Однак експеримент журналістів показав, що на формування стрічки дуже сильно впливає ще один фактор – час, який користувач витрачає на перегляд ролика. Соцмережа фактично враховує кожну секунду, яку користувач витрачає на перегляд контенту.

Результати свого експерименту журналісти показали data-фахівцеві, експерту з алгоритмів соцмереж Гійому Шазлоу, який раніше працював в Google. За його словами, TikTok сильно відрізняється від інших соцмереж, його алгоритм набагато швидше знаходить "вразливості" користувача. Коли така точка інтересу знайдена, соцмережа починає збільшувати залученість користувача, подаючи йому все більше подібного контенту. Так стрічка TikTok може майже повністю замкнутися на одній або декількох темах.

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Як пояснює Шазлоу, алгоритм знаходить контент, до якого користувач сприйнятливий. Але це зовсім не означає, що цей контент дійсно подобається користувачеві і приносить йому задоволення (журналісти експериментували з темою депресії, наприклад). Мета алгоритму - утримати користувача на платформі.

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Автор: Дмитро Захаров