Випробування поки не закінчені, але виробництво моделі на 1 Вт потужності планується вже до 2025 року.

Китайська компанія Betavolt створила перший у світі "ядерний акумулятор" для мобільних пристроїв. Акумулятор розміром з монету може виробляти енергію протягом 50 років без необхідності заряджання, повідомляє портал Android Central.

В основі розробки лежить Нікель-63 і алмазні напівпровідники в модулі розміром менше монети (15×15×5 мм). Кристалічна структура виробляє електрику за рахунок енергії, що виділяється ізотопом нікелю, що розпадається.

У компанії запевняють, що таке джерело живлення безпечне як для людини, так і для навколишнього середовища: корпус виключає випромінювання, а після закінчення терміну ядерні елементи розпадуться. Крім того, розробка здатна працювати при температурах від -60 ° C до 120°C.

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Випробування поки не закінчені, але виробництво моделі на 1 Вт потужності планують вже на 2025 рік. Розробники заявляють широкий спектр використання: від смартфонів і дронів до медобладнання, включаючи кардіостимулятори і штучні серця.

Раніше на ринку з'явився Android-смартфон з найбільш "довговічною" батареєю. Виробник обіцяє, що навіть після чотирьох років активного використання з батареєю все повинно бути добре.

А в Європі, починаючи з 2027 року, вступить заборона на смартфони без знімного акумулятора – це торкнеться і iPhone. Також виробники повинні будуть вказувати інформацію про місткість, довговічність і хімічний склад акумулятора.

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