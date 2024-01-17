Технологія працює, виробляючи електроенергію з природних бактерій, що живуть у ґрунті.

Науковці розробили новий тип живильного елемента, який може забезпечити нескінченну енергію за рахунок електрики, отриманої з болота.

Команда з північно-західного університету в США стверджує, що пристрій розміром з книгу можна використовувати для живлення покажчиків, що використовуються в сільському господарстві та інших пристроїв, пише Independent.

Технологія працює, виробляючи електроенергію з природних бактерій, що живуть у ґрунті, пропонуючи стійку та поновлювану альтернативу токсичним та легкозаймистим батареям. "Ці мікроби є скрізь, вони живуть скрізь у ґрунті", - сказав Джордж Уеллс, доцент кафедри цивільного та екологічного будівництва Північно-Західного університету.

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"Ми можемо використовувати прості інженерні системи для збору їхньої електроенергії. Ми не збираємося постачати цю енергію в цілі міста, але можемо вловлювати мінімальні кількості енергії для використання в малопотужних приладах", - пояснив він.

Уеллс відзначив необхідність пошуку альтернатив, які зможуть забезпечити невелику кількість енергії для живлення децентралізованої мережі пристроїв... "Поки в грунті є органічний вуглець, який може розщеплювати мікроби, паливний елемент потенційно може працювати вічно", - підкреслив він.

Інші винаходи вчених

Китайські вчені розробили терапію, яка здатна продовжити молодість. Дослідники вивчали тисячі генів людського організму і знайшли саме той, який провокує старіння клітин. Вчені вирішили спробувати дезактивувати його у мишей. Після півроку випробувань у гризунів покращився зовнішній вигляд, збільшилася сила, а тривалість життя продовжилася на 25%. І побічних ефектів при цьому не виявили.

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