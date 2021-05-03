Астрономи отримали знімок скупчення галактик під назвою Abell 3827.

Телескоп "Хаббл" зробив фото, на якому зображені сотні гігантських галактик.

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії.

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За даними вчених, на цьому фото зображено скупчення галактик Abell 3827. "Хаббл" спостерігав за цим скупчення з метою вивчення темної матерії, яка є однією з найбільших загадок сучасної космології.

Вчені й раніше спостерігали за Abell 3827 через цікаву гравітаційну лінзу в його ядрі.

"Дивлячись на це скупчення із сотень галактик, дивно згадувати, що менш як 100 років тому багато астрономів вважали Чумацький Шлях є єдиною галактикою у Всесвіті", - кажуть вчені. "Ми можемо тільки уявити, як би себе відчув Едвін Хаббл, на честь якого був названий космічний телескоп, якби він побачив це захоплююче зображення Abell 3827".

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Автор: Катерина Лиманська