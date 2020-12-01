На щастя, основна маса випромінювання була спрямована не в бік Землі.

Астрономи зафіксували один із найпотужніших сонячних спалахів за останні три роки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, на Землі цей спалах майже не відчули, оскільки основна маса випромінювання була спрямована не в бік нашої планети. Випромінювання від спалаху дісталося хіба що півдня Атлантичного океану. Моряки, які на той час були у плаванні, кажуть, що відчули незначний збій в роботі апаратів, які працюють на частотах нижче 20 мегагерц.

Ці спалахи, на переконання науковців, лише початок нового сонячного циклу. Наймасштабніше зростання активності Сонця очікують до середини 2025 року.

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Автор: УНІАН