Там є умови для створення примітивного життя.

Вчені з Паризької обсерваторії знайшли під крижаною оболонкою супутника Сатурна Мімаса молодий океан. Він сформувався лише 5-15 мільйонів років тому.

Як вказується у дослідженні в журналі Nature, це відкриття робить Мімас цікавішим для науковців. Супутник став місцем для дослідження умов, які могли призвести до формування життя. Як відомо, саме у первісних водах виникли перші живі організми Землі мільярди років тому.

"Це найменш імовірне місце в Сонячній системі для пошуку рідкої води. Супутник має вигляд старого і неактивного, на ньому величезна кількість кратерів. Досі ніщо не видавало існування на ньому океану", – поділився астроном з Паризької обсерваторії Валері Лейні.

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Як зазначається, існування океану свідчить про потужне джерело тепла всередині Мімаса, яке й перетворило лід на воду. Ба більше, рідка вода становить понад половину цього крижаного супутника.

Відкриття зробили завдяки аналізу зображень, які надав космічний корабель NASA Cassini. Він досліджував Сатурн та його супутники з 2004 по 2017 рік. Спостерігаючи за коливаннями Мімаса на його орбіті навколо планети, вчені дійшли висновку, що він має або підземний океан, або ядро ​​у формі м'яча для регбі.

Останні дослідження показали, що обертання Мімаса змінювалося з часом. Це дозволило об'єднати спостереження Cassini з моделюванням внутрішньої частини об'єкта та його орбіти. Згідно з результатами, на глибині 20-30 кілометрів під поверхнею супутника дійсно існує океан.

На думку вчених, контакт води зі скелястим ядром може "прокласти шлях для життя". Однак океан ще доволі молодий, а тому поки нема гарантій, що там вже є життя.

Інші космічні відкриття про Сатурн

Супутник Сатурна Енцелад виглядає "ще більш гостинним" після того, як вчені переглянули старі дані. За їхніми словами, на небесному тілі було знайдено ще більше органічних молекул.

Скоро кільця Сатурна почнуть зникати з нашого поля зору. Це відбуватиме через нахил планети на її орбіті. Кут нахилу Сатурна впаде до нуля 23 березня 2025 року. Хоча кільця Сатурна величезні (загалом вони займають площу, еквівалентну 30 Землям), вони надзвичайно тонкі. У більшості місць вони мають товщину менш як 100 метрів.

Як відомо, Сатурн офіційно визнаний планетою з найбільшою кількістю супутників в Сонячній системі - тепер їх налічується 145.

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