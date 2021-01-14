Наскальний малюнок свині був зроблений близько 45,5 тисяч років тому.

На острові Сулавесі в Індонезії вчені виявили найдавніше з відомих зображень тварини.

Про це повідомляє Live Science.

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Вчені встановили, що, швидше за все, на наскальному малюнку в одній з печер зображена бородавчаста свиня. Вік малюнка оцінюється в 45500 років.

Картина намальована червоною мінеральною вохрою, на ній в профіль зображено дикого коротконогого звіра з лицьовими бородавками.

Ці свині "все ще зустрічаються там і сьогодні, хоча їх кількість постійно зменшується", - кажуть вчені.

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Переклад: Катерина Лиманська