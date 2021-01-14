фото AA Oktaviana
На острові Сулавесі в Індонезії вчені виявили найдавніше з відомих зображень тварини.
Про це повідомляє Live Science.
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Вчені встановили, що, швидше за все, на наскальному малюнку в одній з печер зображена бородавчаста свиня. Вік малюнка оцінюється в 45500 років.
Картина намальована червоною мінеральною вохрою, на ній в профіль зображено дикого коротконогого звіра з лицьовими бородавками.
Ці свині "все ще зустрічаються там і сьогодні, хоча їх кількість постійно зменшується", - кажуть вчені.
фото AA Oktaviana
фото AA Oktaviana
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