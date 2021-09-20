Це скупчення розташоване в сузір'ї Змієносець, про яке згадував давньогрецький астроном Птолемей ще в другому столітті.

Телескоп Hubble зробив фото кулястого зоряного скупчення в сузір'ї Змієносець.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, скупчення має назву ESO 520-21 (також відоме як Palomar 6). Його знімки були зроблені за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3) і вдосконаленою камерою для спостережень (ACS).

Це густе скупчення зірок знаходиться неподалік від центру Чумацького Шляху, де міжзоряний газ і пил поглинають зоряне світло і роблять спостереження складнішими.

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Таке поглинання міжзоряною речовиною впливає на деякі довжини хвиль світла більше, ніж на інші, змінюючи кольори астрономічних об’єктів і змушуючи їх виглядати червонішими, ніж вони є насправді. Астрономи називають цей процес "почервонінням". Це ускладнює визначення властивостей кулястих скупчень, розташованих поблизу центру Галактики, зокрема й ESO 520-21.

Зазначається, що сузір'я Змієносець було одним із 48 сузір'їв, що згадується в працях давньогрецького астронома Птолемея, який жив у римській провінції Єгипет і працював в Александрії в другому столітті. Усі вони належать до 88 сузір'їв, офіційно визнаних на сьогодні Міжнародним астрономічним союзом.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій