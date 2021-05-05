Дослідники пояснюють, що теплова обробка менш ніж за секунду повністю інактивує коронавірус, що запобігає поширенню вірусу на великі відстані.

Науковці Техаського університету A&M розробили експериментальну систему на основі теплової обробки, яка здатна нейтралізувати коронавірус SARS-CoV-2 за пів секунди і запобігти його подальшому розповсюдженню.

Як пише НВ, застосування тепла для нейтралізації SARS-CoV-2 демонструвалося і раніше, але в попередніх дослідженнях температура застосовувалася від однієї до 20 хвилин. Такий період не є практичним рішенням, оскільки це складно і дорого.

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Дослідники пояснюють, що теплова обробка менш ніж за секунду повністю інактивує коронавірус, що запобігає поширенню вірусу на великі відстані.

Технологія така: фахівці нагріли одну секцію труби з нержавіючої сталі, через яку проходить розчин, що містить коронавірус. Ця експериментальна установка дозволяє коронавірусу, що проходить через трубку, нагріватися протягом дуже короткого проміжку часу.

Застосування розчину, нагрітого майже до 72 градусів за Цельсієм протягом пів секунди, може знизити кількість вірусу в розчині в 100 тис. разів, чого досить для нейтралізації вірусу і запобіганню передачі.

Ця термообробка є не тільки більш ефективним і практичним рішенням для зупинки поширення SARS-CoV-2 повітрям, але також дає змогу реалізувати цей метод в наявних системах, таких як системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

Дослідники очікують, що цей метод теплової інактивації може знайти широке застосування і мати глобальний вплив, не тільки щодо SARS-CoV-2, а й щодо інших віруси, таких як грип, наприклад.

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Автор: Вікторія Гордієнко