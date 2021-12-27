Поки що до компетенції програми належать вісім найбільш поширених злочинів у Шанхаї.

У Китаї розробили систему зі штучним інтелектом, здатну, як стверджується, висувати звинувачення з точністю понад 97%.

ШІ-прокурора створила і протестувала Народна прокуратура району Пудун в Шанхаї - найбільша і найзавантаженіша районна прокуратура Китаю, пише Mail Online.

За словами провідного науковця проекту, професора Ши Юн, штучний інтелект дозволить розвантажити прокурорів і полегшити їх роботу, щоб ті могли зосередитися на найскладніших справах.

До компетенції ШІ-прокурора належать вісім найпоширеніших злочинів у Шанхаї:

"провокування неприємностей" - термін, який використовується для придушення інакомислення в Китаї;

шахрайство з кредитними картами;

злочини, пов'язані з азартними іграми;

небезпечне водіння;

крадіжка;

шахрайство;

умисне нанесення травм;

перешкоджання виконанню службових обов'язків.

З 2015 по 2020 рік ШІ "навчали" на основі 17 000 реальних випадків. Він висуватиме звинувачення, враховуючи тисячу параметрів з тексту опису справи, створеного людьми. При цьому система здатна працювати на звичайному комп'ютері.

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При цьому далеко не всі в захваті від нової розробки. Вважається, що влада Китаю здатна зробити її "зброєю держави", а винесені машиною рішення все ж можуть бути помилковими.

"Точність 97% може бути високою з технологічної точки зору, але завжди буде шанс на помилку. Хто візьме на себе відповідальність, коли це станеться? Прокурор, машина або розробник алгоритму? ШІ може допомогти виявити помилку, але він не може замінити людину при ухваленні рішення", - зазначив один прокурор з Гуанчжоу.

Раніше УНІАН писав, що компанія OpenAI представила регресивну переднавчену модель нейромережі WebGPT, яка може за допомогою пошукових запитів не лише знаходити релевантну інформацію, але й формувати з неї розумну і осмислену відповідь.

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