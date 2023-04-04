Наступного року до місяця буде запущена місія Артеміда 2.

У NASA оголосили склад екіпажу, який полетить до Місяця вперше за 50 років.

Призначення екіпажу такі: командир Рейд Уайзмен, пілот Віктор Гловер, спеціаліст місії 1 Крістіна Хаммок Кох та спеціаліст місії 2 Джеремі Хансен.

"Вперше за більш ніж 50 років ці люди - екіпаж "Артеміди II" - стануть першими людьми, які полетять до Місяця"- заявила директор НАСА Ванесса Віч. "Ця місія відкриває шлях до розширення досліджень людини в глибокому космосі та відкриває нові можливості для наукових відкриттів, комерційного, промислового та академічного партнерства".

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Це буде другий політ РейдаУайзмена в космос. Раніше він працював бортінженером на борту МКС. Уайзмен провів у космосі понад 165 днів.

Ця місія стане другим космічним польотом і для Віктора Гловера, який раніше працював пілотом на космічному кораблі НАСА SpaceX Crew-1.

Крістіна Кох також здійснить свій другий політ у космос в рамках місії Artemis II. Раніше вона встановила рекорд найдовшого сольного космічного польоту жінки, загалом 328 днів у космосі, і брала участь у перших виходах у відкритий космос виключно жінок.

Представляючи Канаду, Джеремі Хансен здійснює свій перший політ у космос. Полковник канадських збройних сил і колишній льотчик-винищувач, він має ступінь бакалавра космічних наук і ступінь магістра фізики.

NASA досліджує Місяць - останні відкриття

У NASA припускають, що вчені зможуть жити на Місяці вже в цьому десятилітті. Однією з ключових причин повернення на Місяць є з'ясування того, чи є вода на південному полюсі супутника. За словами вчених, вона може бути перетворена в паливо для кораблів, які могли б летіти глибше в космос.

У листопаді минулого року космічний корабель NASA максимально наблизився до Місяця і зробив неймовірні фото з відстані всього 128 кілометрів від поверхні.

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