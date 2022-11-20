Там пояснили, що одна із ключових причин повернення на Місяць полягає в том, аби з'ясувати, чи є вода на південному полюсі супутника.

У NASA очікують, що до кінця цього десятиліття люди зможуть жити на Місяці тривалий час. Йдеться, передусім, про науковців, які досліджуватимуть супутник Землі.

Такий прогноз у коментарі BBC News озвучив представник NASA Говард Ху, який очолює програму місячного космічного корабля "Оріон" (Orion).

За його словами, запуск ракети Space Launch System 16 листопада, на вершині якої розташований "Оріон", був історичним днем для польотів людини в космос. Водночас додав, що для підтримки наукових місій знадобляться житлові приміщення. Наразі "Оріон" знаходиться на відстані близько 134 тис. км від Місяця.

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"Це перший крок, який ми робимо до довгострокового дослідження глибокого космосу не лише для Сполучених Штатів, але й для всього світу. Ми працюємо над сталою програмою, і це транспортний засіб, який перевезе людей, який знову висадить нас на Місяць", – сказав представник NASA.

Коментуючи місію, Ху повідомив, що усі системи працюють, а команда місії готується до наступного запуску двигунів "Оріона", щоб вивести космічний корабель на далеку орбіту Місяця.

Він зізнався, що спостереження за місією із Землі "справді викликає хвилювання та відчуття "Вау, ми повертаємося на Місяць". Щойно безпеку компонентів і систем "Артеміди" буде перевірено та доведено – планується, що "люди будуть жити на Місяці в цьому десятилітті", заявив Ху.

Також він пояснив, що одна із ключових причин повернення на Місяць полягає в том, аби з'ясувати, чи є вода на південному полюсі супутника. Вона може бути перетворена в паливо для кораблів, які могли б летіти глибше у космос – наприклад, на Марс.

"Ми відправлятимемо людей на поверхню, і вони житимуть на цій поверхні та займатимуться наукою. Для нас справді буде дуже важливо навчитися трохи виходити за межі орбіти нашої Землі, а потім зробити великий крок, коли ми підемо на Марс", – пояснив Ху.

Дослідження Місяця людством

З середини 20 століття кілька держав почали боротьбу за підкорення Місяця.

Дослідження супутника Землі з використанням космічних апаратів почалося у вересні 1959 року, коли радянська автоматична станції "Луна-2" здійснила жорстку посадку на поверхню Місяця. Одним з основних наукових досягнень місії було пряме вимірювання сонячного вітру.

У липні 1969 року відбулася перша висадка людини на Місяць – американський пілотований космічний корабель серії "Аполлон" успішно приземлився на його поверхню, а першою людиною, що ступила на місяць, став Ніл Армстронг. Також в місії брали участь американці Майкл Коллінз і Базз Олдрін. Саме з цього почалося вивчення Місяця з його поверхні.

Всього з 1969 по 1972 роки в рамках американської програми "Аполлон" було виконано 6 польотів з посадкою на Місяці. З цей час на поверхню супутника Землі висаджувалися 12 американських астронавтів.

З 1972 по 1976 роки на Місяць літали радянські та американські космічні апарати без членів екіпажу на борту. Нові дослідження Місяця почалися лише в 1990 році, коли в гонку вклинилася Японія.

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