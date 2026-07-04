У Шотландії на висохлому болоті знайшли загубленого 'брата' Стоунгенджа

Неолітичний комплекс виявлено під шарами торфу за допомогою сучасних методів сканування.

На шотландському острові Арран археологи виявили під шаром торфу ознаки невідомого раніше доісторичного кола, яке могло бути збудоване з каменю або деревини. Про це пише видання Live Science із посиланням на фахівців Historic Environment Scotland.

Йдеться про територію Махрі-Мур (Machrie Moor), одну з найвідоміших доісторичних пам'яток Шотландії. Тут уже відомі численні кам'яні кола, поховальні споруди та ритуальні комплекси, що датуються приблизно 3500–1500 роками до нашої ери. Нову структуру вдалося виявити під час геофізичного обстеження місцевості, яке проводили без розкопок за допомогою обладнання, здатного фіксувати незначні магнітні зміни під землею.

Як зазначає видання, дослідники спочатку прагнули перевірити ефективність сучасних археологічних приладів на торфовищах, однак натомість натрапили на приховану під землею кільцеву конструкцію.

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Старший менеджер із документування культурної спадщини Historic Environment Scotland Нік Геннон наголосив, що відкриття стало несподіванкою для команди.

"Ми знаємо, що в Махрі-Мурі ще належить відкрити багато археологічних пам'яток, але виявлення нового кола повністю перевершило наші очікування", - сказав він.

Виявлений об'єкт складається з 12 круглих аномалій, схожих на ями, які утворюють коло діаметром близько 28 метрів. Відстань між ними становить приблизно 6,5 метра. Водночас дослідники звернули увагу на два незвично широкі проміжки, які можуть свідчити про існування ще двох ям, що з часом зруйнувалися. Якщо це підтвердиться, первісно споруда могла складатися з 14 стовпів або вертикально встановлених каменів.

Водночас археологи поки не можуть визначити, з якого саме матеріалу була споруджена конструкція - каменю чи деревини. Автори публікації зазначають, що кілька інших кіл на території комплексу спершу були дерев'яними, а приблизно у 2000 році до нашої ери дерев'яні стовпи замінили каменями. Згодом у деяких із цих споруд почали здійснювати кремації та поховання, що свідчить про зміну їхнього призначення.

Інші археологічні знахідки

Як писав УНІАН, археологи в Ізраїлі повідомили про знахідки в біблійному Шіло, які можуть свідчити про первісне місце зберігання Ковчега Завіту. Команда вчених розкопала стіни споруди, схожої за пропорціями на описану в Біблії Скинію, а також артефакти культового призначення, зокрема роги для жертвоприношень і мушлі для виготовлення священного барвника.

Також ми розповідали, що археологи в Хорватії знайшли запечатаний кам’яний саркофаг пізньоримської епохи, який залишався недоторканим близько 1500 років. Він належить до салонітського типу IV–VI століть і є одним із небагатьох повністю збережених поховань цього періоду, що робить його винятковою знахідкою.

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