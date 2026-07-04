Археологи відкопали рідкісний п'ятитонний саркофаг, запечатаний під землею 1500 років (фото)

Його вилучення вимагало ретельно скоординованої операції.

Кам'яний саркофаг пізньоримської епохи, виявлений під історичним центром міста Цавтат у Хорватії, залишався запечатаним близько 1500 років. Про це пише Daily Galaxy.

Знайдений у стародавньому некрополі Епідавра, цей артефакт уже називають одним із найзначніших археологічних відкриттів країни за останні роки.

Зазначається, що саркофаг було виявлено під час розкопок на археологічній ділянці Зоріна 8, де дослідники вивчали частину кладовища колишньої римської колонії Епідавра. Команда ідентифікувала кілька різних типів поховань, хоча одне відкриття одразу ж привернуло увагу.

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За даними Музеїв та галерей Конавле, кам’яна труна залишалася на своєму первісному місці й ніколи не відкривалася з давніх часів. Навіть сліди первісного вапняного розчину, використаного для запечатування кришки, все ще були помітні, що підкреслює, наскільки недоторканим залишалося поховання протягом століть.

Поховання, недоторкане з часів Римської імперії

Цікаво, що саркофаг являв собою велику кам’яну труну салонітського типу, що датується IV-VI століттями нашої ери. Похований приблизно на три метри нижче від нинішнього рівня землі та вагою близько п’яти тонн, він є одним із небагатьох повністю запечатаних пізньоримських поховань, виявлених у Хорватії.

Після того, як масивну кришку підняли для транспортування, археологи підтвердили, що пам’ятка містить останки однієї людини, похованої як основне поховання. Хоча скелет був погано збережений, саме поховання ніколи не порушувалося.

У заяві група археологів повідомила, що незайманий стан гробниці робить її надзвичайно цінною знахідкою, надаючи дослідникам рідкісну можливість вивчити поховання, яке залишалося недоторканим з моменту його запечатування.

Дослідження тільки починається

При цьому останки скелета були описані як крихкі та фрагментовані, що не дозволило археологам визначити вік або стать людини під час первинного огляду. Дослідники також вилучили з саркофага органічні відкладення та інші супутні матеріали.

Зазначається, що ці матеріали, разом із зразками оригінального вапняного розчину, використаного для герметизації гробниці, були зібрані відповідно до суворих протоколів контролю для лабораторного аналізу. Заплановані дослідження включають датування, спектрометричний та мікроморфологічний аналізи для характеристики біологічних останків та будь-яких супутніх похоронних матеріалів. У статті зазначено:

"Незважаючи на те, що людські останки погано збереглися, археологи вилучили з саркофага органічні відкладення та інші матеріали. Ці зразки тепер будуть досліджені в лабораторії, і результати аналізу можуть надати нову інформацію про похоронні звичаї та повсякденне життя в останні століття римського правління в регіоні".

Подорож від землі до галереї

Важливо, що його вилучення вимагало ретельно скоординованої операції. Археологи спочатку зняли масивну кам’яну кришку, а потім підняли й перевезли п’ятитонний саркофаг, не порушуючи його структурну цілісність. Кожен етап процесу був ретельно спланований, щоб мінімізувати ризик пошкодження та забезпечити максимально можливе збереження стародавнього поховання в цілості під час переміщення.

Новини археології

У лісах, що належать Гданському лісовому округу в Польщі, знайшли добре збережений бронзовий меч віком майже 3000 років. Знахідку зробив любитель-шукач Марцин Вісневський. За наявними даними, меч датується п’ятим періодом бронзової доби - це приблизно 900-700 років до нашої ери.

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