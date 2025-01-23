Викопне було вперше виявлено в 1950-х роках під час видобутку лігніту в Гайзельталі.

Палеонтологи виявили винятково повний череп величезного птаха, який жив 45 мільйонів років тому.

Як пише Interesting Engineering, цей скам'янілий череп належав нині вимерлій діатримі, нелітаючому птаху, який досягав висоти 1,40 метра. Цей страхітливий гігант домінував у стародавньому регіоні Гайзельталь у Німеччині.

Зазначається, що череп птаха має цікаву передісторію. Викопне було вперше виявлено в 1950-х роках під час видобутку лігніту в Гайзельталі. Спочатку її неправильно ідентифікували, а потім майже забули, і вона залишалася в музейній колекції протягом багатьох років.

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Лише нещодавно його наново відкрила міжнародна група дослідників на чолі з Університетом Мартіна Лютера в Галле-Віттенберзі та Науково-дослідницьким інститутом Зенкенберга і Музеєм природничої історії у Франкфурті. Результати дослідження були опубліковані в журналі Palaeontologia Electronica.

Вони провели ретельний аналіз скам'янілості та правильно визнали, що вона належить стародавньому птаху діатримі. Джеральд Майр з Інституту Зенкенберга сказав:

"Це ще раз показує, що багато з найцікавіших відкриттів у палеонтології відбуваються в музейних колекціях. Лише кілька років тому ніхто б не подумав, що колекція Гейзельталя міститиме такі сюрпризи".

Цікаво, що 45 мільйонів років тому регіон Гейзельталя був пишним, яскравим болотом, що кишить життям у теплому тропічному кліматі. Ця стародавня екосистема підтримувала різноманітних тварин, включно з ранніми кіньми, тапірами, крокодилами, черепахами, ящірками і численними видами птахів.

Серед цих птахів були нелітаючі гіганти, такі як Diatryma, травоїдний птах з великим дзьобом. Повністю збережений череп спочатку був помилково ідентифікований як такий, що належить крокодилу.

Майкл Штахе, геологічний препаратор Центрального сховища колекцій природничих наук, несподівано заново відкрив копалину кілька років тому. Він розпізнав помилкову ідентифікацію і ретельно відновив фрагмент черепа.

Після цього він звернувся за експертною думкою до доктора Майра, який підтвердив справжню приналежність черепа до Diatryma.

Протягом десятиліття Diatryma вважалася хижаком доісторичних коней у Гайзельталі. Однак недавні дослідження показали, що це була травоїдна тварина.

Зазначається, що це відкриття має велике наукове значення. У світі існує лише один повний череп Diatryma, який знаходиться в Американському музеї природної історії в США.

Колекція Гайзельталь привертає значний науковий інтерес, і дослідники з Німеччини та інших країн відвідують її для вивчення скам'янілостей. Штахе сказав:

"Це дослідження розширює наші знання про епоху еоцену в Гайзельталі, хоча розкопки були завершені давно. Diatryma, ймовірно, була рідкісним гостем у Гайзельталі. В іншому випадку, ймовірно, було б більше скам'янілостей".

Скам'янілості, знайдені в Гайзельталі, дають змогу зазирнути в еволюцію тварин і навколишнього середовища Землі в епоху еоцену, приблизно 45 мільйонів років тому.

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