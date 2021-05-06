Вчені знайшли найдавніше людське поховання в Африці.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.
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За даними вчених, людські поховання, що датуються середнім кам'яним століттям, надзвичайно рідкісні в Африці. Знайденій могилі приблизно 78 тисяч років.
Аналіз кісток показав, що знайдений скелет дитини віком приблизно 2,5-3 роки. Поховання виявили в печері Панга-Я-Саїді в Кенії.
Передбачається, що скелет дитини відноситься до Homo sapiens. Скелет був зігнутому положенні на правому боці, а коліна були притиснуті до грудей.
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