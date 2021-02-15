Під льодами Антарктиди знайшли невідомі загадкові організми / фото REUTERS
Вчені в Антарктиді виявили досі невідомий вид живих організмів.
Про це йдеться в науковій статті, опублікованій журналом Frontiers in Marine Science.
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Як повідомляється, ці організми схожі на губки та мешкають на глибині 900 метрів.
Вчені припускають, що невідомі істоти харчуються, пропускаючи крізь себе воду і захоплюючи поживні речовини з неї, проте точних даних поки немає.
На цей час також невідомо звідки вони взялися і наскільки поширені.
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