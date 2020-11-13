В Instagram та Facebook Messenger з'явиться нова функція - зникаючі повідомлення.
Про це повідомляє прес-служба Facebook.
"Принцип роботи простий: повідомлення зникають після того, як їх побачать, і ви залишаєте чат", - кажуть розробники.
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Щоб включити новий режим, змахніть вгору на мобільному пристрої в існуючій бесіді, і ви перейдете в режим зникнення. Проведіть пальцем вгору ще раз, і ви повернетеся у звичайний чат.
Як повідомляється, тільки люди, з якими ви пов'язані, можуть використовувати режим зникнення з вами в чаті.
Якщо хтось зробить знімок екрана вашого чату, поки ви використовуєте режим зникнення, ви отримаєте повідомлення.
Режим зникнення, як повідомляється, доступний у Messenger в США, і незабаром він з'явиться в інших країнах, а новий режим в Instagram незабаром з'явиться.
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