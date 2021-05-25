До цього вважалося, що Чумацький Шлях утворився у результаті зіткнення з галактикою меншого розміру.

Чумацький Шлях з'явився не в результаті зіткнення, а еволюціонував поступово.

До такого висновку дійшли вчені з Австралійського Центру передового досвіду з астрофізики, Сіднейського університету (Австралія) та інших організацій.

Їхня спільна робота опублікована в журналі The Astrophysical Journal Letters.

Вчені порівняли Чумацький шлях з галактикою UGC 10738, у якої є такі ж виразні «товсті» та «тонкі» диски. Вона з'явилася не в результаті гігантського зіткнення. Проте в ній виявили ті ж вищеописані структури, що у Чумацького Шляху.

До цього вважалося, що Чумацький Шлях утворився в результаті стародавнього зіткнення з галактикою меншого розміру.

Читайте такожАстрономи виявили найдавнішу галактику, схожу на Чумацький Шлях (фото)Тепер вчені вважають, що такі галактики, як Чумацький Шлях, ймовірно, дуже поширені у Всесвіті.

«Це також означає, що ми можемо використовувати існуючі дуже детальні спостереження Чумацького Шляху як інструменти для кращого аналізу більш далеких галактик, які з очевидних причин ми не можемо побачити», – зазначили вчені.

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Автор: Катерина Шварц