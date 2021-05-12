Властивості нової екзопланети роблять її цікавою ціллю для визначення характеристик атмосфери, щоб порівняти її з іншими суб-Нептунами.

Група астрономів виявила нову екзопланету, яка обертається навколо карликової зірки класу M.

Нещодавно виявлена екзопланета (планета поза Сонячною системою, - УНІАН) TOI-269 майже в три рази більша за Землю, вважають експерти з Університету Гренобль у Франції, передає НВ.

Супутник NASA для дослідження транзитних екзопланет (TESS) проводить дослідження близько 200 тисяч найяскравіших зірок біля Сонця. На цей час було ідентифіковано близько 2700 кандидатів в екзопланети (так звані об'єкти TESS або TOI), 125 із яких вже підтверджені.

Читайте такожАстрономи знайшли велетенську "пекельну" екзопланету

Зірка TOI-269 (також відома як TIC 220479565) - карлик класу M. Вона розташована приблизно в 186 світлових роках від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйонів кілометрів, - УНІАН). Вона має спектральний клас M2V, радіус близько 0,4 радіуса Сонця і масу близько 0,39 маси Сонця. Ефективна температура зірки оцінюється приблизно в 3500 градусів за Кельвіном, а її металічність (відносна концентрація елементів, важчих за водень і гелій, - УНІАН) становить близько -0,29.

TESS спостерігав за системою TOI-269 у період з вересня 2018 року по липень 2019 року, в результаті чого на її кривій блиску (функція зміни блиску астрономічного об'єкта в часі, - УНІАН) був ідентифікований транзитний сигнал.

Тепер, використовуючи різні наземні телескопи, в тому числі ExTrA в обсерваторії Ла Сілья в Чилі, група астрономів на чолі з Маріон Койнтепас підтвердила планетарний характер цього сигналу.

"Ми представляємо підтвердження нового суб-Нептуна, близького до переходу між суперземлями і суб-Нептунами, що проходить через світло карлика M2 TOI-269", - відзначають дослідники.

Екзопланета має радіус у 2,77 раза більше, ніж у Землі, вона в 8,8 раза масивніша за нашу планету і обертається навколо зірки TOI-269 кожні 3,7 дня.

Спостереження показують, що екзопланета TOI-269 b знаходиться від батьківської зірки TOI-269 на відстані приблизно в 0,0345 астрономічних одиниць (1 а.о. дорівнює середній відстані від Землі до Сонця і становить приблизно 149,6 млн км, - УНІАН), а її рівноважна температура, імовірно, становить 530 градусів за Кельвіном (256 градусів за Цельсієм).

Читайте такожВчені показали наслідки вибуху наднової зірки (фото)

Щільність TOI-269 b приблизно може бути дорівнює 2,28 г / см3, що значно нижче, ніж типова щільність скелястих планет. Це вказує на наявність летючої оболонки. Така низька щільність та інші властивості роблять її цікавою ціллю для визначення характеристик атмосфери, щоб порівняти її з іншими суб-Нептунами.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій