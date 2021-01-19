Система TOI-1259, виявлена за допомогою космічного телескопа TESS, знаходиться на відстані 385 світлових років від Землі.

Астрономи виявили унікальну планетну систему, що складається із зірки к-класу (помаранчевий колір), планети розміром з Юпітер і білого карлика.

Система TOI-1259, виявлена за допомогою космічного телескопа TESS, знаходиться на відстані 385 світлових років від Землі, повідомляє phys.org.

Батьківська зірка має радіус 0,71 радіуса Сонця і на 25% масивніше за нього. Екзопланета TOI-1259ab за розміром порівнянна з Юпітером, проте її маса на 56% більше. Її орбітальний період становить 3,48 дня на відстані 0,04 астрономічної одиниці (середньої відстані від Сонця до Землі).

Незвичайною систему TOI-1259 робить присутність білого карлика TOI-1259b, який віддалений від батьківської зірки на 1648 астрономічних одиниць. Він має радіус 0,013 радіуса Сонця і масу приблизно 0,56 маси Сонця. За оцінками астрономів, вік системи досягає 4,08 мільярда років.

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Астрономи вважають, що білий карлик в минулому, коли він ще був повноцінною зіркою, міг вплинути на формування і еволюцію планети. Тоді його маса становила 1,59 сонячної маси, а відстань до зірки становила 900 астрономічних одиниць.

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Автор: УНІАН