Сенатори запросили у Маска всі документи про роботу Starshield в Україні, - Reuters

Демократи звернулися до SpaceX із запитом щодо надання всіх документів, починаючи з 1 вересня, включаючи листування, що стосується роботи Starlink та Starshield в Україні.

Сенатори-демократи США вимагають від Ілона Маска зберегти всі документи, пов’язані з обмеженнями, які компанія SpaceX запровадила для України щодо використання супутникових сервісів Starlink і Starshield.

Як пише Reuters, сенатори вимагають, щоб до 30 листопада Маск надав письмове підтвердження того, що "були вжиті всі належні заходи щодо збереження документації".

Законодавці запросили у SpaceX усі документи, починаючи з 1 вересня, включаючи листування, що стосується роботи Starlink і Starshield в Україні, а також комунікацію між Маском, керівництвом SpaceX, Білим домом і Пентагоном.

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Шахін і Кунс зазначили, що ці обмеження викликають "серйозні питання" щодо контролю SpaceX над системами зв’язку, які мають критичне значення для національної безпеки, і розкритикували те, що вони назвали "непрозорим процесом ухвалення рішень".

"Обмеження, введені в жовтні та листопаді, викликають тривожні побоювання: подібні вразливості можуть існувати навіть у тих системах, на які покладається уряд США", – йдеться у листі сенаторів Джин Шахін та Кріса Кунса на ім’я Ілона Маска.

Довідка УНІАН. Система Starshield – військова версія Starlink – є критично важливою для забезпечення зв’язку на передовій та керування безпілотниками, які використовуються для перехоплення російських ракет і дронів.

Проблеми з роботою Starshield в Україні

Як повідомляв УНІАН, у жовтні з Білого дому надійшло розпорядження про обмеження роботи системи Starshield, яку використовують українські військові. Держсекретар Марко Рубіо, однак, спростував цю інформацію, заявивши, що рішення щодо доступу України до сервісу ухвалюються виключно компанією SpaceX та Ілоном Маском.

Пізніше того ж місяця Україна повідомила, що системи Starlink і Starshield працюють у штатному режимі.

А вже цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що у військових знову були зафіксовані перебої в роботі Starshield.

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