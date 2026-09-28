SpaceX запустила найбільшу та найпотужнішу ракету у світі (відео)

Компанія Ілона Маска уперше виводить свою революційну систему Starship на орбіту.

У понеділок, 28 вересня, американська компанія SpaceX здійснила 14-й тестовий запуск космічної системи Starship. Вперше в історії програми корабель має вийти на навколоземну орбіту та провести там майже 10-годинний політ. Трансляцію запуску можна подивитися на порталі Spaceflight Now.

Запуск Starship здійснили з майданчика Starbase у Техасі. За допомогою Starship компанія SpaceX хоче вивести на орбіту 26 супутників Starlink третього покоління, що стане першим орбітальним розгортанням супутників нового покоління.

Висота польоту Starship становитиме близько 275 км, а тривалість – близько десяти годин. Після сходження з орбіти корабель має приводнитися у Тихому океані, біля західного узбережжя Південної Америки.

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Раніше Starship неодноразово бував у космосі, але корабель навмисно запускали так, щоб він не робив повних обертів навколо Землі. Траекторію розраховували так, що у разі повної втрати зв'язку або відмови двигунів він падав би у заздалегідь визначений безлюдний район океану.

Попередній, 13-й політ Starship відбувся 25 липня. Під час нього ракета вперше в історії доставила в космос реальне корисне навантаження – 20 супутників Starlink V3. Водночас через суборбітальну траєкторію апарати не вийшли на орбіту: після нетривалого польоту вони увійшли в атмосферу та згоріли.

Сам Starship успішно приводнився в Індійському океані й після цього ще деякий час залишався на поверхні води.

Starship – довідка

Starship покликаний докорінно змінити ринок космічних запусків, оскільки це перша в історії повністю багаторазова надважка космічна система, здатна виводити на орбіту колосальні об'єми вантажу за відносно низьку ціну.

З конструктивної точки зору Starship – це двоступенева, повністю багаторазова надважка ракета-носій. Вона є найбільшою та найпотужнішою ракетною системою у світі. Система складається з прискорювача Super Heavy та космічного корабля Starship.

Обидва ступені Starship оснащені двигунами Raptor. Як паливо вони використовують рідкий метан, а як окисник – рідкий кисень. У подальшому Starship хочуть використовувати для доставки астронавтів на поверхню Місяця, а також створення самодостатньої колонії на Марсі.

SpaceX – інші новини

Раніше NASA опублікувало нові знімки Місяця, на яких видно свіжий кратер. Його поява пов’язана з падінням уламка ракети компанії SpaceX, який врізався в місячну поверхню на початку серпня.

Йдеться про верхній ступінь Falcon 9. Ракета доставила на траєкторію до Місяця два комерційні посадкові апарати. Після запуску перший ступінь, який забезпечував розгін ракети, повернувся на Землю, а верхній продовжив політ разом із корисним навантаженням.

Нагадаємо також, що нещодавно SpaceX представила плани зі створення найбільшого у своїй історії ракетного стартового комплексу на півдні Луїзіани. Орієнтовна вартість цього масштабного проєкту становить близько 100 мільярдів доларів.

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