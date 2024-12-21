Спеціалісти внесли низку нових продуктів до списку тих, які є основою здорового харчування.

Фахівці оновили правила про вміст "здорових" поживних речовин, щоб допомогти споживачам визначити продукти, які особливо корисні для здоров'я.

Тепер виробники можуть добровільно вказувати на упаковках своїх продуктів їхню користь, якщо вони відповідають оновленим критеріям Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA).

У FDA пояснили, що дані про "здорові" продукти можуть допомогти споживачам визначити, чи підходять вони для їхньої дієти. "Надання доступного маркування харчових продуктів розширює можливості споживачів і може сприяти здоровішому харчуванню, якщо виробники добровільно змінять склад харчових продуктів відповідно до оновлених критеріїв", - зазначили фахівці.

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Щоб мати статус "здоровий", харчовий продукт повинен:

Містити певну кількість їжі (еквівалент харчової групи) з щонайменше однієї з груп або підгруп продуктів (наприклад, фрукти, овочі, знежирені та нежирні молочні продукти).

Дотримуватися обмежень для наступних поживних речовин: насичені жири, натрій і додані цукри.

Наприклад, щоб стати "здоровими" пластівці мають містити певну кількість цільного зерна і відповідати обмеженням для насичених жирів, натрію та доданих цукрів.

Горіхи та насіння, жирна риба, така як лосось, деякі олії та вода є прикладами продуктів, які раніше не мали статусу "здоровий", а тепер вони стали основою здорового харчування і рекомендуються Дієтичними рекомендаціями. Тепер ці продукти відповідають статусу "здоровий". Багато продуктів, як-от деякі види арахісової олії та консервовані фрукти й овочі, також відповідають цьому статусу.

Виробники, які вирішили використовувати заяву про "здоров'я", можуть перевести свою продукцію в цей статус протягом трьох років.

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