У 2019 році ролик з підсумками року отримав 9,2 мільйона дізлайків.

YouTube прийняв рішення не публікувати щорічне відео YouTube Rewind з підсумками року, що минає, тому що "2020 рік став іншим".

Читайте такожКайлі Дженер, Kazka та Дзідзьо: найпопулярніші відео року на YouTube у світі та Україні (відео)Про це сервіс повідомив в Twitter.

"Починаючи з 2010 року ми завершували щороку Rewind, згадуючи найбільш успішних авторів, відео та тренди. Подобається вам це - або ви пам'ятаєте тільки 2018 рік — Rewind завжди повинен був ставати святом для вас. Але 2020 рік став іншим. І це не здається правильним - продовжувати діяти, ніби це не так. Тому ми беремо перерву з Rewind в цьому році", - йдеться в повідомленні.

Скандально відомі відео YouTube Rewind

YouTube Rewind - серія відеороликів, вироблених, створених і завантажених на офіційний канал сервісу. Це відеоогляд найпопулярніших відео на YouTube за минулий рік.

Відео з підсумками 2017 року отримало 2,3 мільйона дизлайків.

У 2018 році в щорічному відео Rewind зібрали найбільш знакові меми та події року, що минає. Ролик зібрав понад 18 мільйонів дизлайків - найбільша кількість за всю історію YouTube.

У 2019 році сервіс зібрав у підсумках кліпи та відео, які користувачі оцінили найбільше. Однак і це відео отримало 9,2 мільйона дізлайків.

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Автор: Людмила Жерновська