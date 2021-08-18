Для участі в експерименті необхідно зареєструватися. Після цього додаток буде розпізнавати незнайомі користувачу мови і пропонувати перкласти коментарі на них.

Відеосервіс YouTube експериментує з миттєвим перекладом коментарів на мобільних пристроях під управлінням iOS і Android.

В даний час ця функція доступна тільки для передплатників Premium до 9 вересня 2021 року, після чого сервіс прийме рішення про її майбутнє.

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Для участі в експерименті необхідно зареєструватися. Після цього додаток буде розпізнавати незнайомі користувачу мови і пропонувати перекласти коментарі на них. Потім можна буде знову відкрити оригінальний текст, передає kommersant.

Які соцмережі перекладають коментарі

Соціальна мережа Facebook навчилася перекладати пости і коментарі в 2011 році, Twitter — в 2015-му. Обидві використовували перекладач на базі Bing від Microsoft. У 2016 році Facebook перейшов на власну систему перекладу мов. Twitter в 2019 році перейшов на Google Translator.

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Автор: Ірина Погоріла