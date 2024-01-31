На думку аналітиків, глобальний конфлікт між великими державами може запобігти боротьбі зі зміною клімату.

Війна Заходу з Росією спровокує танення льоду в Арктиці, що відкриває шляхи до покладів з корисними копалинами.

Як зазначає колишній аналітик НАТО з Близького Сходу та Північної Африки (MENA) та морської безпеки у розширеному Середземномор'ї Мауріціо Гері, третя світова війна зараз ближча, ніж будь-коли. І найможливіше "гарячою точкою" для війни з Росією є зміна клімату. Зокрема, ця зміна призведе до відступу льоду в Арктиці й з цим різко зросте ймовірність російського вторгнення з метою домінування у регіоні, де утримуються величезні ресурси корисних копалин.

"Таке вторгнення в Арктику змусить НАТО діяти, що, ймовірно, призведе до глобального конфлікту", - вважає аналітик.

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Акцентується, що зміна клімату є "підсилювачем загрози" для традиційних проблем безпеки. Декілька дослідників НАТО попередили: оскільки клімат змінюється швидше, ніж передбачалося, небезпека військової конфронтації в Арктиці швидко зростає.

"Маючи багаті природні ресурси Арктики, її ідеальне стратегічне розташування і величезний потенціал відкриття нових швидких маршрутів для морської торгівлі, Росія одержима прагненням контролювати цей регіон", - йдеться у статті.

Річ у тому, що з погіршенням клімату і, як наслідок, таненням льоду, відкриваються морські шляхи та нові можливості для розвідки та видобутку ресурсів.

Як зазначається, президент РФ Володимир Путін вважає, що домінування Росії в Арктиці має вирішальне значення для економічного виживання його режиму протягом наступних 30 років. Вважається, що в російській Арктиці міститься до 95% запасів російського газу та 60% запасів російської нафти, але вони ще не досліджені.

Проте в ситуації посилення західних санкцій та міжнародної ізоляції відкриття доступу до арктичних ресурсів, на які також частково претендують держави НАТО, може спровокувати боротьбу за територіальне домінування.

Будь-яка великомасштабна військова операція Росії із захоплення Арктики спровокує безпрецедентну конфронтацію з НАТО. І це може "підпалити порохову бочку".

"Щоб знизити ризик такої війни з Росією, країни НАТО повинні приділити пріоритетну увагу боротьбі зі зміною клімату", - наголошує автор.

Традиційна військова готовність необхідна, а демонстрація того, що об'єднані сили НАТО готові й хочуть дати відсіч РФ у затяжній наземній війні, буде вирішальним фактором стримування. Проте, на думку аналітика, прямо зараз необхідно провести мобілізацію на кшталт воєнного часу для запобігання танення льоду.

НАТО вважає зміну клімату визначальною проблемою нашого часу та прагне стати провідною міжнародною організацією з питань клімату та безпеки.

"Проте після знаменної глобальної кліматичної угоди COP28 про "перехід від викопного палива", відомої як "Консенсус ОАЕ", НАТО необхідно пропорційно посилити свої кліматичні амбіції, щоб запобігти найгіршим кліматичним ризикам", - йдеться в публікації.

Йдеться про те, що необхідно зосередитись на джерелах відновлюваної енергії.

Оскільки держави-члени НАТО вже входять до числа 198 країн, які підписали зобов'язання COP28, наступним кроком для керівництва Альянсу стане втілення зобов'язань у конкретні дії.

Однак, на думку фахівця, НАТО слід піти ще далі. Багато вчених попереджають, що небезпечна зміна клімату, включаючи зникнення льоду, може бути практично неминучим навіть при радикальному скороченні викидів. Тому, можливо, доведеться розглянути найбільш безпечні геоінженерні рішення, щоб уповільнити або, можливо, звернути назад танення Арктики. Для цього потрібна програма дослідження аварій, яку слід санкціонувати на найвищому рівні.

"Бо якщо НАТО не зможе відреагувати на надзвичайну кліматичну ситуацію з тією терміновістю, на яку вона заслуговує, тоді ми можемо зіткнутися не лише з катастрофічною глобальною війною з Росією, а й з потенційно непридатною для життя планетою, де ніхто не буде в безпеці", - наголошує аналітик.

Танення льодовиків - останні новини

Кліматологам завдяки фотографіям 1930 років, зроблених під час картографічних досліджень, змогли реконструювати рух прибережних льодовиків Гренландії. Виявилося, що понад 1000 периферійних льодовиків і крижаних шапок вступили в прискорену фазу танення за останні 20 років і зникають вдвічі швидше, ніж у XX столітті. Швидкість їхнього відступу у 21 столітті багато в чому безпрецедентна у масштабі століття.

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