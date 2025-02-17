Звідки з'явилися гроші: вчені розробили нову теорію

Доктор Фовель вважає, що гроші виникли із зовнішнього обміну, а не як внутрішній винахід або нав'язана система.

Археологи розробили нову теорію, яка розвінчує загальноприйняті уявлення про походження грошей: вони з'явилися, перш за все, для ведення торгівлі на великі відстані.

Як пише Interesting Engineering, доктор Мікаель Фовель запровадив концепцію, звану "торговою теорією грошей". Коли групи почали подорожувати на великі відстані, їм потрібна була валюта для переміщення товарів, часто з мовним бар'єром.

"Це захоплюючий час для роботи над походженням грошей", - написав доктор Фовель у недавньому дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Archaeological Method and Theory.

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Вчений представив "теорію торгівлі грошима" як можливе пояснення походження грошей у додержавних суспільствах. Теорії "гроші як товар", і "харталісти" представляють гроші як засіб обміну або урядовий винахід, але вони просто не пояснюють існування валюти до створення держави.

Доктор Фовель вважає, що гроші виникли із зовнішнього обміну, а не як внутрішній винахід або нав'язана система, оскільки торгівля вимагала рішення, яке полегшило б транзакції між іноземцями.

Він навів два історичні приклади, що ілюструють взаємопов'язані економічні системи з формами валюти, що перевозилися: у доколумбовій Західній Північній Америці використовували мушляні намиста, а в Західній Європі - бронзові або мідні злитки. Обидві теорії встановили торгові шляхи, які перетинали великі відстані.

Важливо, що в обох випадках товари перевозилися через "численні культурні, мовні та політичні кордони". Він підкреслив, що ймовірність повторної зустрічі була невизначеною, що знижувало можливість затримки платежу. У той момент була необхідність ефективно обмінювати цінності.

Науковець визнав критику щодо напрямку його міркувань про небезпеки міжнародних подорожей. Торговці не носили б із собою стільки готівки. Однак у двох вищезгаданих суспільствах їхньою формою валюти був товар, який зрештою став фінансовими грошима.

Цікаво, що його торгова теорія відрізняється від традиційних підходів, але уникає "міфу про бартер". Більшість досліджень більш-менш виключили ідею про існування суспільства, заснованого виключно на бартері.

Зазначається, що гроші з черепашок у Каліфорнії та бронзові злитки демонструють, що єдина форма валюти циркулювала поза групою. Ба більше, черепашки ставали все більш соціально значущими, оскільки вони з'являлися в ритуалах, представляючи інше значення грошей.

Його дослідження приходить до висновку, що зростання грошей у суспільствах, ймовірно, відбулося з різних наборів джерел. У деяких держави могли контролювати цей потік. Проте вчений відкрив новий підхід до розуміння імпульсу до грошей як першого засобу встановлення зв'язків в іншому місці, створення більшої мережі. Фовель зробив висновок:

"Цілком можливо, що існують й інші приклади подібних процесів, що формуються в інших регіонах світу, і це було б прекрасною темою для майбутніх досліджень. Стародавня Мезоамерика або острови Тихого океану можуть стати двома областями, на які варто звернути увагу в майбутньому".

Новини археології

Археологи знайшли скарб золотих і срібних монет, пропонованих як diobolgeldæ, або "диявольські гроші", у середньовічному культовому місці в Нідерландах. Це проливає більше світла на ритуали дохристиянських груп у цій частині Європи.

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