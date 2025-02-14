Ця базиліка була частиною форуму - місця, де люди робили покупки, спілкувалися і слухали останні новини.

Археологи, які проводили розкопки на місці майбутнього будівництва хмарочоса в Лондоні, виявили руїни 2000-річної римської базиліки.

Стародавня базиліка, побудована між 78 і 84 роками н. е., колись стояла в самому центрі міста, яке на той час було відоме як Лондініум, пише Fox News.

Досліджуючи підвал будівлі, вчені виявили залишки того, що колись слугувало фундаментом двоповерхової будівлі, майже такого ж розміру, як олімпійський басейн. Стіни базиліки були з кременю, цегли та щебеню з фундаментом глибиною майже 4 м і шириною в метр.

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Софі Джексон з Музею археології Лондона зазначила, що знахідка знаменує собою "одне з найзначніших відкриттів" за останні роки в лондонському Сіті.

Ця базиліка була частиною форуму - місця, де люди робили покупки, спілкувалися і слухали останні новини. Вважається, що руїни також були частиною трибуналу, де посадовці ухвалювали рішення про управління містом.

"Це серце Риму в Лондоні, де ухвалювали всі рішення", - сказав Ендрю Хендерсон-Шварц, представник Музею археології Лондона.

"Ми говоримо про ранні етапи розвитку Лондона, але це реальна ознака інвестицій у місто, навіть у його ранньому дитинстві", - зазначив Хендерсон-Шварц.

Подальші розкопки можуть відповісти на питання про оригінальний форум і про те, чому його замінили на більший лише через 20 років.

Новини про інші знахідки археологів

У центрі французького міста Бордо під час археологічних розкопок знайшли дев'ять саркофагів віком близько 1300 років. Саркофаги знайшли під час реконструкції місцевої площі Ренодель. Вони належать епосі Меровінгів і були поховані в період з V по VIII ст. н.е.

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