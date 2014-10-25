Бойовики обстріляли прикордонників на Луганщині

Терористи 24 жовтня в районі населеного пункту Колесниківка обстріляли Луганський прикордонний загін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу спікер Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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«У районі населеного пункту Станично-Луганське спостерігалася активність снайперських груп бойовиків. Так, учора о 15:50 в районі населеного пункту Колесниківка снайпером було обстріляно прикордонний наряд Луганського прикордонного загону. Постраждалих серед прикордонників немає», - сказав він.

Водночас Лисенко відзначив, що на ділянках кордону, які контролюються українськими військовими, бойових зіткнень з терористами протягом минулої доби не було.