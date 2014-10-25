Бойовики обстріляли прикордонників на Луганщині
На ділянках кордону, які контролюються українськими військовими, бойових зіткнень з бойовиками за минулу добу не було.
Терористи 24 жовтня в районі населеного пункту Колесниківка обстріляли Луганський прикордонний загін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу спікер Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
Читайте такожРФ продовжує розвідку: прикордонники зафіксували безпілотник з окупованого Криму
«У районі населеного пункту Станично-Луганське спостерігалася активність снайперських груп бойовиків. Так, учора о 15:50 в районі населеного пункту Колесниківка снайпером було обстріляно прикордонний наряд Луганського прикордонного загону. Постраждалих серед прикордонників немає», - сказав він.
Водночас Лисенко відзначив, що на ділянках кордону, які контролюються українськими військовими, бойових зіткнень з терористами протягом минулої доби не було.