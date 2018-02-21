Вечір стендапу для жителів Tetris Hall від KAN Development

У самому серці Києва в будинку, який славиться своїми вишуканими заходами для власних жителів, команда KAN Development провела стендап вечірку в честь дня св. Валентина.

Резидентами стендап-шоу стали відомі в Україні виконавці Андрій Колмишевський та Наталя Гаріпова, які дотепно пожартували про відмінності у мисленні та побуті протилежних статей. Просторе лобі житлового комплексу Tetris Hall вмістило усіх гостей та жителів комплексу, які змогли насолодитися чудовим вечором у колі талановитих стендап-коміків, чарівної музики від Tompsons Band та у спілкуванні з друзями.

Стендап-шоу у США та Європі досить популярний спосіб організації дозвілля, адже це не лише жарти, а поєднання майстерності слова, акторської гри та відчуття аудиторії. Саме тому, KAN Development вирішив зробити сюрприз жителям комплексу та влаштувати веселий вечір для закоханих у форматі стендапу. Жителі Tetris Hall оцінили талант виконавців та бурхливими оваціями реагували на їхні дотепні історії.

«Ми вирішили організувати стендап-вечір для друзів нашої компанії, - пояснили в KAN Development. – Тому що ми не розглядаємо наших покупців просто як клієнтів. Вони наші друзі і партнери. Ми будемо і далі робити такі культурні вечори. Це вже наша традиція». Ми неодноразово підкреслювали, що KAN Development будує не просто квадратні метри, ми будуємо комфортне середовище проживання і подібні вечори - чергове тому підтвердження. Концепція добросусідства, яку компанія втілює для всіх своїх проектів дійсно працює та об’єднує людей.

Цикл тематичних вечорів у Tetris Hall розпочався подією «Jazz in Kiev» з Олексієм Коганом – найкращим джазменом України. Таке поєднання побутового та високого викликало захват у жителів комплексу, тому KAN Development зробила новий арт-есперимент: відкрила разом із Lera Litvinova Gallery виставку живопису українського художника Андрія Фіголя, одного із знакових представників школи імпресіонізму, відомого по всьому світу.

Леонора Янко, директор галереї, мистецтвознавець і куратор прокоментувала: «Цю ідею ми запозичили з нашого міжнародного досвіду. В елітних будинках Манхеттена, Берліна і т.п. вже стало традицією відкривати внутрішні арт-зони, а також власні галереї з колекційними творами мистецтва. Класичне галерейний простір прагне залишити глядача наодинці з арт-об'єктом. У той час як подібні проекти відображають взаємодію реальності сучасного світу з колекційними предметами мистецтва».

Мабуть, в Києві лише у Tetris Hall можна всього лиш спустившись зі своїх апартаментів на перший поверх приєднатися до непересічного культурного заходу та вишукано провести свій вечір.