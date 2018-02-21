Зірка "Гаррі Поттера" стала обличчям і редактором модного глянцю

Актриса виступить в якості редактора березневого номеру журналу.

Актриса Емма Вотсон, яка прославилася роллю Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера, стала не тільки обличчям, а й редактором популярного модного глянцю Vogue.

На сайті видання повідомляється, що 27-річна зірка виступить у якості запрошеного редактора березневого номеру журналу.

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"Спасибі, Vogue Australia, за те, що надали мені платформу, на якій я можу ділитися історіями і течіями, які мене хвилюють. Спасибі, Пітер Ліндберг (фотограф журналу - УНІАН), за ваш турботливий погляд і таку радісну зйомку. Спасибі всім співробітникам за ваш голос і вашу самоповагу. І, нарешті, спасибі всім, хто створював цей номер і читає його. Ви найбільша частина пазла нашого глобального благополуччя", - написала Уотсон у вступній редакторській статті.

Як повідомляв УНІАН, Емма Вотсон створила британський фонд допомоги жертвам сексуального насильства на робочому місці. Уотсон пожертвувала фонду один мільйон фунтів стерлінгів. Фонд є аналогом американської ініціативи Time's Up, створеної після того, як стали відомі численні випадки сексуальних домагань в Голлівуді.