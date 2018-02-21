В Україні розширено перелік дефіцитних професій: не вистачає слюсарів і зварників

Загалом до переліку додано чотири професії.

Кабмін розширив перелік професій, які є дефіцитними і підготовка за якими тепер відбуватиметься за кошти держбюджету.

Читайте такожВ Україні хочуть запровадити можливість здобувати вищу освіту на роботі Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, до переліку додали такі професії – зварник, машиніст дорожньо-будівельних машин, монтажник систем утеплення будівель, слюсар з механоскладальних робіт, слюсар-інструментальник і слюсар-ремонтник.

У Міносвіти пояснюють, що восени 2017 року провели моніторинг найбільш затребуваних на ринку праці професій, після цього визначили, які професії варто додати до переліку.

За даними міністерства, на 20018 рік у держбюджеті закладено майже 120 млн грн для підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення, на підготовку фахівців, які вже були в переліку, – майже 103,7 млн грн, а на «додані» професії – близько 16 млн грн.

У 2016 році уряд затвердив перелік професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджет. Спочатку в переліку були 19 професій, зокрема, токар, фрезерувальник, монтер колій, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, верстатник.