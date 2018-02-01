Міносвіти спростувало інформацію про скасування батьківських комітетів у школах

У міністерстві підкреслили, що МОН не скасовувало і не може скасувати батьківські комітети, проте планує через закон змінити правила їх створення та взаємодії зі школою.

У Міністерстві освіти і науки України спростовують поширену низкою ЗМІ інформацію про скасування органів батьківського самоврядування (батьківських комітетів) у закладах загальної середньої освіти.

Про це йдеться у відповідному роз’ясненні, опублікованому на сайті Міносвіти.

"Накази, що втратили чинність (№ 440 та № 205), були складовою "старого" законодавства та за своєю правовою природою мали рекомендаційний характер і не містили жодних загальнообов’язкових норм. До того ж, повноважень у міністерства на врегулювання питань діяльності (прав чи обов’язків) батьківського чи учнівського самоврядування немає", - наголосили в МОН.

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Зауважується, що закон України "Про освіту" однозначно визначає наявність органу батьківського самоврядування як одного з органів управління закладом.

"Враховуючи, що вказаний закон є рамковим і стосується всіх складників освіти, необхідна імплементація його положень. Зокрема, у новому законі "Про загальну середню освіту" буде деталізовано порядок створення органу батьківського самоврядування та його відносин і взаємодії зі школою та її засновником (місцевими органами самоврядування). Міністерство вже працює над написанням відповідного закону та планує подати його на розгляд Верховної Ради цього року", - повідомили у відомстві.

"Однак сьогодні рішення про створення батьківських або учнівських комітетів (як органів управління закладом) все ще приймає сам заклад на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Через це наявність (відсутність) відповідних органів не залежить від бажання батьків або здобувачів освіти. Саме це має змінити новий закон "Про загальну середню освіту", - додали у Міносвіти.