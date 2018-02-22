Чоловік з собакою два дні не міг виїхати зі Львова через відмову водіїв маршруток везти тварину

Сісти на маршрутку з собакою чоловіку вдалося тільки після звернення до журналістів.

У Львові власник собаки два дні не міг сісти на маршрутку до батьків, через те, що водії відмовлялися брати тварину до салону.

Сісти на маршрутку з собакою чоловіку вдалося тільки після звернення до журналістів, повідомляє ТСН.

Згідно з законодавством, людина має право перевозити домашніх тварин при наявності вет паспорта, намордника та повідка. Все це Назар, хазяїн Барса, мав, проте водії все одно йому відмовляли.

Читайте такожРятувальники у Дніпрі витягли з колектора теплотраси лабрадора (відео)З появою журналістів, водій маршрутки змінив свою думку та був не проти взяти пса до салону. Пізніше водії все ж зізналися журналістам, що не охоче беруть тварин через турботу про їнших пасажирів автобусу.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія United Airlines відмовилася посадити павича Декстера на борт літака, якого жінка хотіла взяти з собою на борт у якості "емоційної підтримки". Співробітники заявили, що птах не підійшов під вимоги за вагою і розмірами.