Жінка намагалася взяти на борт павича для "емоційної підтримки" (фото, відео)
13:57, 31 січня 2018Курйози
1202 0
Співробітники заявили, що птах не підійшов під вимоги за вагою і розмірами.
Авіакомпанія United Airlines не пустила на борт павича / фото facebook.com/thejetsettv
Авіакомпанія United Airlines відмовилася посадити павича Декстера на борт літака, що вилітав з Нью-Джерсі до Лос-Анджелеса.
Власниця намагалася взяти його із собою для "емоційної підтримки", але співробітники компанії не пустили птицю через перевищення "максимальної ваги й розміру", передає Tjournal.
Читайте такожПавич заскочив в магазин алкоголю та влаштував там бешкет на $500 (відео)
За словами представників United Airlines, вони тричі попереджали власницю Декстера, що павич не підходить під вимоги, проте вона все одно приїхала з ним. Жінка намагалася купити квиток для птаха, але їй відмовили.
Зазначається, що авіакомпанії дозволяють пасажирам з інвалідністю або психічними розладами провозити у салоні сертифікованих тварин, які заспокоюють.
Як повідомляв УНІАН, саудівський принц купив квитки на літак для 80 соколів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter