Жінка намагалася взяти на борт павича для "емоційної підтримки" (фото, відео)

Співробітники заявили, що птах не підійшов під вимоги за вагою і розмірами.

Авіакомпанія United Airlines відмовилася посадити павича Декстера на борт літака, що вилітав з Нью-Джерсі до Лос-Анджелеса.

Власниця намагалася взяти його із собою для "емоційної підтримки", але співробітники компанії не пустили птицю через перевищення "максимальної ваги й розміру", передає Tjournal.

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За словами представників United Airlines, вони тричі попереджали власницю Декстера, що павич не підходить під вимоги, проте вона все одно приїхала з ним. Жінка намагалася купити квиток для птаха, але їй відмовили.

Зазначається, що авіакомпанії дозволяють пасажирам з інвалідністю або психічними розладами провозити у салоні сертифікованих тварин, які заспокоюють.

Як повідомляв УНІАН, саудівський принц купив квитки на літак для 80 соколів.