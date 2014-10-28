Жителя Одещини судитимуть за підкуп виборців

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, слідством встановлено, що цей чоловік у період з 22 по 25 жовтня 2014 року умисно з метою підкупу виборців, через соцмережі та розважальні заклади підшукував жителів Черкаської області, обіцяючи їм гроші у розмірі від 200 до 2000 грн для голосування на виборчих дільницях Одеської області.

В ніч на 26 жовтня 2014 року усіх «найманих» осіб, переважно місцевих студентів, які на трьох автобусах їхали до Одеської області, працівники міліції затримали при виїзді з міста Черкаси.

За вказаним фактом слідчим управлінням УМВС в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Читайте такожУ Красноармійську визнали недійсним голосування по мажоритарці26 жовтня року вказаній особі повідомлено про підозру за вчинення підкупу виборців. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює прокуратура області.

Наразі працівники міліції продовжують слідчо-оперативні заходи зі встановленню кола осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах працівникам УБОЗ вдалося запобігти організації «виборчої каруселі» на позачергових виборах Верховної Ради. Оперативники черкаського УБОЗу вночі 26 жовтня затримали три автобуси з людьми, яких готували для фальсифікацій та зриву виборів в Одеській області.