ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити 4 тисячі євро дівчині, яка смажила яєчню на "вічному вогні"

У 2010 році 19-річна студентка вирішила висловити протест проти витрат природного газу, засмаживши яйця на вогні могили Невідомого солдата.

Студентка Ганна Синькова, яка у 2010 році смажила яйця на полум’ї могили Невідомого солдата у Києві, частково виграла справу в Європейському суді з прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено у вівторок в Страсбурзі в рамках засідання ЄСПЛ.

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Тепер Україна має виплатити їй 4 тисячі євро компенсації.

У справі Синькова проти України стосовно арешту, затримання та засудження 19-річної студентки за смаження яєць на полум'ї могили Невідомого солдата в Києві у 2010 році. Пізніше вона опублікувала відеоролик в Інтернеті, пояснюючи, що вона протестувала проти витрат дорогоцінного природного газу. В 2011 році її заарештували та затримали на три місяці до розгляду кримінальної справи за звинуваченням у нарузі над гробницею. Врешті-решт її засудили з умовним покаранням.

У цій справі ЄСПЛ одностайно вирішив, що не було порушення статті 5 параграфу 1 (право на свободу та безпеку) Європейської конвенції прав людини щодо арешту Синькової, який базувався на рішенні суду та переслідував мету гарантувати її присутність на слуханнях її справ, не зважаючи на зусилля поліції, яка не могла знайти її до березня 2011 року.

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ЄСПЛ також одноголосно вирішив, що було порушення пункту 1, 3 та 5 статті 5 Європейської конвенції, оскільки затримання Синькової з 29 травня по 17 червня 2011 року не розглядалося жодним рішенням суду; всі її затримання з 29 березня по 30 червня 2011 року не були виправдані; також українське законодавство не передбачало права на відшкодування за її незаконне затримання.

Разом з тим, чотирма голосами проти трьох ЄСПЛ вирішив, що не було порушення статті 10 (свобода слова). Суд визнав, зокрема, що засудження Синькової за вираження зневаги до Могили Невідомого солдата є втручанням в її свободу слова, але воно було пропорційним обмеженням відповідно до внутрішнього законодавства.