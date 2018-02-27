Ситуація біля ВР: до наметового містечка під’їхали дві "швидкі", біля Ради лежать десятки шин

До наметового містечка під’їхали два автомобіля швидкої медичної допомоги, але не видно, щоб в авто заносили поранених.

Ситуація біля Верховної Ради наразі спокійна.

Як передає кореспондент УНІАН, біля парламенту перебуває не більше як 100 мітингувальників.

Частина правоохоронців відійшла від центральних входів у будівлю ВР.

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До наметового містечка під’їхали два автомобіля швидкої медичної допомоги, але не видно, щоб в авто заносили поранених.

Біля парламенту лежать понад 20 шин, які правоохоронці відібрали у мітингувальників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Спочатку поліцейські відтіснили учасників мітингу від огорожі, встановленої біля Верховної Ради. Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини. Декілька учасників акції кинули у бік правоохоронців димові шашки.

Крім того, правоохоронці пішли в бік наметового містечка, встановленого біля ВР. Активісти вийшли з наметів й оборонялися палицями, також вони кидали у поліцейських пляшки.

Пізніше депутат від “Народного фронту” Антон Геращенко заявив, що внаслідок сутичок біля парламенту постраждали двоє поліцейських. За словами депутата, в одного з поліцейських зламана ключиця.

Своєю чергою депутат Володимир Парасюк заявив, що правоохоронці побили багато мітингувальників.