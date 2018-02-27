Ситуація біля ВР: до наметового містечка під’їхали дві "швидкі", біля Ради лежать десятки шин
Ситуація біля Верховної Ради наразі спокійна.
Як передає кореспондент УНІАН, біля парламенту перебуває не більше як 100 мітингувальників.
Частина правоохоронців відійшла від центральних входів у будівлю ВР.
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До наметового містечка під’їхали два автомобіля швидкої медичної допомоги, але не видно, щоб в авто заносили поранених.
Біля парламенту лежать понад 20 шин, які правоохоронці відібрали у мітингувальників.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Спочатку поліцейські відтіснили учасників мітингу від огорожі, встановленої біля Верховної Ради. Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини. Декілька учасників акції кинули у бік правоохоронців димові шашки.
Крім того, правоохоронці пішли в бік наметового містечка, встановленого біля ВР. Активісти вийшли з наметів й оборонялися палицями, також вони кидали у поліцейських пляшки.
Пізніше депутат від “Народного фронту” Антон Геращенко заявив, що внаслідок сутичок біля парламенту постраждали двоє поліцейських. За словами депутата, в одного з поліцейських зламана ключиця.
Своєю чергою депутат Володимир Парасюк заявив, що правоохоронці побили багато мітингувальників.