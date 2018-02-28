У Чорноморську моряк забарикадувався на судні, вимагаючи виплатити йому борг із зарплати

Судно стоїть в акваторії Іллічівського судноремонтного заводу, його власник внесений до міжнародного «чорного списку» і винен українському боцману близько 14 тисяч доларів.

В Одеській області на судні, що стоїть в акваторії Іллічівського судноремонтного заводу, забарикадувався моряк із Херсона Ігор Хвостов, який вимагає виплатити борг із зарплати.

Про це УНІАН повідомив представник прес-служби благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» (Одеса) Андрій Шевченко. За його словами, український моряк забарикадувався на судні в місті Чорноморську (колишній Іллічівськ), де розташовано завод.

Читайте такожУкраїнські моряки знайшли 300 кілограм кокаїну на борту вантажного корабля«Практично втративши надію на отримання чесно зароблених грошей, 27 лютого наш співвітчизник повідомив «Ассоль», що забарикадувався на борту судна WELBECK (Amur-2521), що стоїть в Іллічівському СРЗ», - повідомив Шевченко.

За його даними, судновласника «MD Shipping CO. Ltd.» внесено до міжнародного списку роботодавців, які порушують умови праці та побуту моряків. Міжнародна федерація транспортників (МФТ/ITF) після численних звернень моряків практично з усіх суден (кілька десятків теплоходів), пов'язаних з цією компанією, внесла MD Shipping у «чорний список».

Як повідомив УНІАН сам 37-річний Хвостов, він забарикадувався на судні ввечері 26 лютого.

«Зробив це, коли дізнався, що судновласник заборонив мені вхід на судно. Так, вчора на прохідній, через яку довелося прориватися «з боями» - мені намагалися перешкодити фізично. Зараз на борту перебуваю один, забарикадувавшись у надбудові, що в кормовій частині судна», - розповів моряк. У цій надбудові розташовані, зокрема, ходова рубка, капітанський місток, радіорубка, каюти екіпажу та інші приміщення.

Моряк стверджує, що не отримав зарплату за останні півроку (близько 14 тис. дол.), на судні працює майже 2 роки, виконує обов'язки боцмана.

«Води у мене немає, із забезпечення я знятий, але маю намір триматися, поки судновласник не розрахується», - заявив Хвостов, додавши, що працевлаштувався на WELBECK через крюїнговое агентство «Азимут» (Одеса).

Теплохід WELBECK (порт приписки Пномпень, Камбоджа) - колишній Amur-2521, тип судна «річка-море», побудований у 1987 році. За словами Хвостова, знаходиться на СРЗ у «холодному відстої» (на ремонті) близько 2 років.