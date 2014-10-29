Спостерігачами на псевдовиборах в «ДНР» і «ЛНР» стануть депутати Держдуми РФ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на свої джерела.

"Спостерігачі від парламентських партій готуються вилетіти в суботу для спостереження за ходом голосування в Донецькій та Луганській республіках", - повідомило джерело. Поки, за його словами, узгоджений список з семи депутатів, серед яких - Леонід Слуцький і Олексій Діденко від ЛДПР, Олександр Ющенко і Володимир Родін від КПРФ, Михайло Брячак і Олег Пахолков від "Справедливої ​​Росії" і Олексій Журавльов - голова партії "Родіна", що також входить у фракцію "Єдина Росія" в Держдумі РФ.

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"Не виключено, що список може бути розширений, і до представників фракцій приєднається ще один депутат", - додало джерело.

Раніше повідомлялося, що бойовики "ДНР" вирішили організувати голосування через інтернет. Голосування по інтернету триватиме упродовж трьох днів: з 29 по 31 жовтня. Основний день голосування - як в "ДНР", так і "ЛНР" - 2 листопада.