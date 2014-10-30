Податкова міліція «взялася» за кіровоградських виробників нелегальної горілки

09:00, 30 жовтня 2014
Суспільство
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У вівторок співробітниками податкової міліції, за фактами незаконного зберігання та збуту алкогольних напоїв, маркованих підробленими акцизними марками, були проведені обшуки в приміщеннях Подільсько-Полеского філії ТОВ «Олександрія-БЛИГ».

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Про це повідомляють "Экономические известия" з посиланням на прес-службу Першого заступника голови Державної фіскальної служби України Володимира Хоменка.

В ході обшуку було виявлено та вилучено 11 400 пляшок незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції, а також 328 000 грн. готівкових коштів, одержаних від її реалізації. Була вилучена горілка «Пшенична», «Кришталева», «Українська супер» і «Олександрія» виробництва ТОВ «Олександрія-БЛИГ» (Кіровоградська обл. р. Олександрія), а також горілка «Пшенична» виробництва ТОВ «ДА-ЛВ» (м.донецьк).

Претензії до ТОВ «Олександрія-БЛИГ» з боку податкової міліції виникали і раніше. З початку року в різних регіонах України з незаконного обігу було вилучено 93 000 пляшок лікеро-горілчаної продукції ТОВ «Олександрія-БЛИГ» на суму 2,9 млн. грн. Крім того, в рамках вже розпочатих кримінальних проваджень та за результатами проведених перевірок компанії було донараховано 3,3 млн. грн. несплачених податків.

Слідчі дії тривають.

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