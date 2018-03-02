Львів, Миколаївська і Закарпатська області відмовилися прикрутити газ у школах

Зокрема голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль заявив, що область споживає найменше газу в Україні, а частина Закарпаття взагалі негазифікована.

Усі начальні заклади Закарпаття працюватимуть у звичайному режимі за винятком тих, що закриті на карантин. Про це заявив голова Закарпатської обласної держадміністрації (ОДА) Геннадій Москаль.

Читайте такожУ Харкові через дії "Газпрому" всі заклади освіти переходять на дистанційне навчанняОбласть має мінімальну залежність від газу, тому припиняти роботу об’єктів освіти немає жодної необхідності, додали у прес-службі Закарпатської ОДА.

"Закарпатська область не зупинятиме роботу освітніх закладів через нестачу газу в зв’язку з невиконанням «Газпромом» своїх зобов’язань, – заявив Москаль. – Наша область споживає найменше газу в Україні, а частина Закарпаття взагалі негазифікована".

Крім того, Москаль зазначив, що споживачами майже 85% газу, що використовується в області, є населення. "Бюджетні установи та організації (у тому числі освітні об’єкти) споживають усього-на-всього 5,3% газу", - повідомив він.

Також голова ОДА нагадав, що централізованого теплопостачання (типу теплокомуненерго) на Закарпатті "немає давним давно, і в цьому смислі наша область є прикладом для всієї України".

За його словами, за останні роки "ми перевели купу соціальних об’єктів на альтернативні види опалення (насамперед дрова), оскільки знали, що Росія в будь-який момент може прикрутити газовий вентиль, як робила це вже неодноразово".

Підсумовуючи вищесказане Москаль заявив, що на Закарпатті ніякого припинення роботи освітніх закладів у зв’язку з нестачею газу не буде за винятком тих районів, де рішенням комісій введено карантин через гострі респіраторної вірусні інфекції. На сьогодні карантин введено в Ужгороді та Ужгородському районі, в Берегові та Берегівському районі, а також у Свалявському районі.

Крім цього, влада Львова повідомила, що також не закриватиме навчальні заклади через заходи для зменшення споживання газу. "Львівські школи та дитсадки не закриватимуть через газову кризу", - повідомила прес-служба Львівської міськради. Там зазначили, що подачу тепла до навчальних закладів буде переведено в ощадливий режим. При цьому у приміщеннях буде забезпечено температуру необхідну для комфортного навчального процесу.

"Призупиняти навчання в школах і садочках Львова не будуть. Станом на сьогодні опалення подається до усіх споживачів теплопостачальних підприємств: населення, школи, садочки, лікарні, поліклініки. На вихідні дні у навчальних закладах буде підтримуватися мінімальна температура, яка дозволяє працювати системі теплопостачання і уникнути замерзання трубопроводів", - зазначили у прес-службі.

Миколаївська область також відмовилася закривати школи для економії газу. "В Миколаївській області не зупинятимуть роботу шкіл і вищих навчальних закладів на період з 2 по 7 березня ради скорочення споживання газу", - написав у соцмережі голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.

За словами Савченка, наразі в області більше 50% учбових закладів знаходяться на альтернативному опаленні, відповідно освітня сфера значною мірою не вплине на загальний об'єм споживання газу в області.

Савченко додав, що ОДА домовилася з промисловою сферою і вона скоротить своє споживання газу на рекомендовану частку - 10%.