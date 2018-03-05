15 затриманих біля ВР мали посвідчення учасника бойових дій - МВС

Серед затриманих - семеро раніше служили у батальйоні НГУ "Донбас".

Зі 111 затриманих 3 березня біля будівлі Верховної Ради України осіб 15 мали посвідчення учасника бойових дій (УБД), одному з них оголошено підозру, а ще один перебував у розшуку.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що загалом до Печерського та Шевченківського управлінь поліція Києва доставили 111 осіб.

"Посвідчення УБД мали 15 з них, ще двоє заявили про це усно, але не надали ніякого документу на підтвердження цього. Посвідчення "інвалід війни" мали ще 2 затриманих", - написав він.

Про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство" (події під ВР 27.02.2018 р.) оголошено одному чоловіку - УБД, зауважив Шевченко.

Читайте такожПоліція відпустила всіх затриманих в наметовому містечку активістів

Крім того, додав він, один із учасників бойових дій перебував у розшуку, оголошеному Святошинським управлінням поліції за ст. 309 ККУ "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" від 29 травня 2015 року.

"Серед всіх затриманих УБД семеро раніше служили у батальйоні НГУ "Донбас", - зазначив речник.

Крім того, за його словами, адміністративні матеріали було складено на чотирьох осіб (жінки), серед яких не було учасників бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня поліція в рамках розслідування кількох кримінальних проваджень очистила наметове містечко під Верховною Радою.

У Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін, а також затримали понад сотню осіб, які чинили спротив поліції.