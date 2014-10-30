Статус учасника бойових дій зможуть отримати близько 6 тисяч бійців АТО
У Мінсоцполітики кажуть, що поки що не мають остаточних даних.
Статус учасника бойових дій можуть отримати близько 5-6 тис. бійців, які воювали в зоні антитерористичної операції на сході країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на міжнародній конференції в четвер повідомив перший заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін.
"Поки остаточних цифр немає. Ми поки що можемо говорити про 5-6 тисяч осіб, які сьогодні можуть отримати статус учасника АТО", - сказав Мущинін.
Читайте такожПрезидент підписав указ про посилення соцгарантій учасникам АТО і жителям Донбасу
Також перший заступник міністра зазначив, що з державного бюджету виділено достатньо коштів, щоб забезпечити соціальний захист переселенців і учасників АТО.
"Коштів з держбюджету для соцзахисту учасників бойових дій і переселенців достатньо, щоб реалізувати це повною мірою", - сказав Мущинін.
Він пояснив, що уряд розробив необхідні програми для соцзахисту цих категорій громадян, крім того забезпечено додаткове фінансування за рахунок міжнародних організацій.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Мінсоцополітики повідомили, що статус учасника бойових дій отримали вже понад 800 учасників АТО.