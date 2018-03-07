Вихованці УНТЦ «Льодограй» займають перші місця на всеукраїнських змаганнях

4-6 березня на сучасній арені УНТЦ «Льодограй», збудованій оператором державних лотерей «М.С.Л.», відбувся 6 етап Всеукраїнських змагань юних фігуристів.

Більше ніж 150 учасників з Києва, Білої Церкви, Сум, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Рівного, Харкова, Чернівців, Кропивницького та Богуславу взяли участь у цьому турнірі. Також, на 6 етап приїхала професійна команда рефері, на чолі з Наталією Кругловою (суддя міжнародної категорії).

7 вихованців Олени Амосової (головного тренера УНТЦ «Льодограй» ) представляли Богуслав. Вже в перший день Юліана Вільгань виборола 1 місце в категорії дівчата 2007-2008 р.н. категорія Б, Аліна Онищенко та Євген Остапенко - 1 місце в категорії танцювальний дует, а Мілана Сіра зайняла другу сходинку в категорії дівчата 2009-2010 р.н. категорія Б. Вона вперше приймала участь у змаганнях спортивного рівня, до цього дівчинка змагалася лише серед аматорів.

Наступними днями свою вправність на льоду продемонстрував Олександр Хілініченко у категорії юнаки КМС. Він виборов друге місце.

Максимальний призовий фонд за 1 місце становив 5000 гривень. А також кожному учаснику спонсор змагань «Добра ферма» дарував краплину здоров’я - пляшку смачного молока.

Вхід для глядачів був вільним, а вболівальники, яким не вдалось приїхати на змагання, мали змогу спостерігати за своїми фаворитами у прямому ефірі.

Проведення наступного етапу змагань планується 19-23 березня у Харкові, а фінал відбудеться в Одесі у квітні 2018 року.

Нагадаємо, що Універсальний навчально-тренувальний центр «Льодограй» було збудовано у 2014 році на кошти оператора державних лотерей «М.С.Л.», який взяв на себе зобов’язання фінансово підтримувати комплекс впродовж 10 років. Загальний обсяг інвестицій склав майже 3 000 000 доларів США. Наразі в УНТЦ «Льодограй» проводяться змагання регіонального, національного та міжнародного масштабу. Центр став постійним містом тренувань для аматорів та професіоналів, у тому числі – національних збірних.